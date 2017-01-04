أعلنت أعلى سلطة صينية لمكافحة الفساد اليوم الأربعاء طرد هوانج شينج قوه العمدة السابق لمدينة تيانجين من الحزب الشيوعي الصيني الحاكم وإقالته من أية وظيفة عامة وذلك بعد اتهامه بالفساد.

ووفقا للإعلام الرسمي الصيني، لم توضح اللجنة المركزية لفحص الانضباط التابعة للحزب الشيوعي الصيني في البيان الذي أصدرته اليوم بشأن طرد هوانج من الحزب، التهم الموجهة إليه بالتحديد وإنما ذكرت فقط أنه قام بارتكاب انتهاكات شديدة للوائح الانضباط.

وكانت سلطة مكافحة الفساد المعروفة رسميا باسم اللجنة المركزية، بدأت تحقيقاتها في ملف الفساد الخاص بهوانج في شهر سبتمبر الماضي بعد إعلانها عزله من منصبه.

وتقلد هوانج منصبه كعمده في عام 2008 وكان يشغل كذلك منصب رئيس الحزب الشيوعي بالوكالة في تلك المدينة الصناعية الكبيرة والميناء الهام المجاور للعاصمة الصينية بكين.

جدير بالذكر أن الرئيس الصيني شى جين بينج دوما ما يؤكد أن بلاده ستقوم بدحر الفساد وأن حملة محاربة الفساد في البلاد التي بدأها منذ مجيئه للسلطة منذ نحو 4 أعوام مستمرة بكل قوة، متعهدا بألا يكون هناك أي تهاون في الإيقاع بالمسئولين الفاسدين في أي موقع أو على أي مستوى.