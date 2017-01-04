"الاستيطان خلايا سرطانية" تحليل للخطاب الإعلامي الفلسطيني والإسرائيليالأربعاء، 4 يناير 2017 11:32 ص
بتأييد 14 عضوا وامتناع الولايات المتحدة عن التصويت، اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2334 الذي كرر مطالبة إسرائيل بأن توقف فورا وعلى نحو كامل جميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وهو القرار الذي رحبت به السلطة الفلسطينية ودول عدة، في وقت أثار سخط إسرائيل والرئيس الأميركي الجديد دونالد ترمب.
يقدم الباحث محمد أبو الفحم في كتابه الأول “الاستيطان خلايا سرطانية ” ، عن دار ابن رشد ، و يعتمد تحليل الخطاب الإعلامي في وسائل الإعلام الفلسطينية والإسرائيلية حول قضية الاستيطان ومدى اهتمام طرفي الصراع حول كيفية تقديم ومعالجة الصورة للاستيطان واشكالياته، يذكر أبو الفحم أن ” الارض تُشكل مُحِور الصراع ما بين المحتل والشعب الفلسطيني الذي يقع تحت الاحتلال، والوسيلة المثلى ليحقق المحتل أهدافه هي إقامة المستوطنات، فالاستيطان من سماته أنه وسيلة وهدف في آن واحد.
ومنذ أن بدأت حركة الإصلاح الديني في أوربا بالترويج للدعوة التي تقول بأن اليهود ليسوا جزءاً من نسيج المجتمع الأوربي وأن عليهم العودة لأرضهم المقدسة لأنهم شعب الله المختار ، منذ تلك بدأت أولى خطوات بناء دولة إسرائيل على أنقاض الشعب الفلسطيني فكرا وسياسة وإعلاما واقتصادا، واستيطانا سيطر على كل جوانب الحياة وترك آثاره على كل بقعة أرض في فلسطين كما ترك أثره على كل قلب وبيت ضاع منه المفتاح .
لقد تم الاستيطان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية على عدة مراحل مما يؤكد على حتمية المؤامرة التي تعرض لها الشعب الفلسطيني ، كما تم الترويج لهذا الاستيطان بكل الطرق ، فهو استيطان فكري وديني وسياسي واقتصادي وديمغرافي وهيمنة عسكرية وأمنية وإعلامية مدروسة ومنظمة وصلت إلى حد السيطرة على القانون الدولي والمجتمع الدولي الذي يقف صامتا أمام ما يعانيه الفلسطينيون من نهب لكل حقوقهم في أرضهم وعلى أرضهم المحتلة .
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