ماذا قال نجل "ذبيح الإسكندرية" بعد القبض على قاتل والده

علق توني يوسف لمعي، نجل صاحب محمصة شارع خالد بن الوليد بالإسكندرية، والذى ذبح أمام محله بشارع خالد بن الوليد، شرق الإسكندري، على قيام أجهزة الأمن بضبط المتهم بقتل والده قائلا: “كنت واثقا أن حقه هيجي مع أني عارف أنه مش هيعوض اللي راح، بس أنا أبويا علمني مسيبش حقه أبدا.

وقدم تونى ويعمل محامى، فى تدوينة له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى” فيسبوك”، الشكر إلى كل من وزارة الداخلية والمحامين وكل من تعاطف معهم.

كانت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، قد تمكنت في ساعة مبكرة من صباح اليوم، من إلقاء القبض على المتهم بقتل صاحب محمصة تبيع الخمور بالإسكندرية.

وكانت التحريات التي قام بها فريق البحث المشكل من ضباط البحث الجنائي قد توصل إلى تحديد هوية مرتكب الحادث حيث تبين أنه المدعو عادل سليمان، 48 سنة.

وفي وقت لاحق تمكنت قوة أمنية من ضبط المتهم أثناء اختبائه في إحدى البنايات بمنطقة شاكوس، بدائرة قسم شرطة أول المنتزه، شرق الإسكندرية، حيث يجرى في الوقت الحالي تحقيقات موسعة معه لمعرفة ملابسات ارتكابه للحادث.