قررت النجمة الكوميدية الأمريكية الممتلئة إيمى شومر دخول التحدي ضد كل من يرى عدم لياقتها لتجسيد دور الدمية “باربي”، التى تتميز بقوام نحيل، لتقوم بتجسيدها في فيلم سينمائي.

وقد أجابت النجمة الكوميدية الأمريكية على الانتقادات، التي طالتها على موقع “الإنستيجرام” - لتبادل الصور، بأنها لا تخشى من بدانتها لثقتها في قدرتها التمثيلية على تجسيد هذه الشخصية المحببة للملايين، بل ثقتها في إقناع عشاق الدمية الأشهر بأنها ذات الشخصية التى طالما عشقوها لسنوات طويلة، بحسب وكالة أنباء “الشرق الأوسط”.

واشتهرت النجمة الكوميدية الأمريكية بتقديم برنامج يحمل اسمها على قناة “كوميدي سنترال” منذ 2013، وفازت بجائزة “بيبودي” وترشحت 5 مرات لنيل جوائز “الإيمى برايم تايم” عن برنامجها.