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سانت كاترين تستقبل 117 سائحا لزيارة المعالم الأثرية‎
دير سانت كاترين

سانت كاترين تستقبل 117 سائحا لزيارة المعالم الأثرية‎

الأربعاء، 4 يناير 2017 11:50 ص

استقبلت مدينة سانت كاترين خلال 24 ساعة الماضية 117 سائحا من مختلف الجنسيات،بالرغم من انخفاض درجات الحرارة والتي وصلت تحت الصفر.

صرح بذلك رئيس الوحدة المحلية لمدينة سانت كاترين المهندس السيد عبد الصادق، موضحا أن السائحين قاموا بزيارة دير سانت كاترين وجبل موسي وجبل المناجاة ومحمية سانت كاترين وقبر النبي صالح والمخيمات البدوية .

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