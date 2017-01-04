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قيادات فصائل فلسطينية يصلون إلى روسيا للاجتماع
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قيادات فصائل فلسطينية يصلون إلى روسيا للاجتماع

الأربعاء، 4 يناير 2017 11:38 ص
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أعلن مدير معهد الدراسات الشرقية بالأكاديمية الروسية للعلوم فيتالي نعومكين أن ثمانية من قادة الفصائل الفلسطينية يصلون إلى موسكو، بتاريخ 15-17 يناير/كانون الثاني لإجراء محادثات غير رسمية بشأن استعادة الوحدة الوطنية.

وقال نعومكين: “سنجري على أرضية معهد الدراسات الشرقية، لقاء بين الفصائل الفلسطينية في موسكو، في 15-17 يناير/كانون الثاني، وهذا سيكون اجتماعا غير رسمي، ولكن سيأتي إلى هنا ثمانية من قادة الفصائل والمنظمات الفلسطينية، لمناقشة مسائل التغلب على الانقسام (الداخلي الفلسطيني)”.

وكان عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، كايد الغول، قد أكد في وقت سابق لوكالة “نوفوستي”، أن معهد الاستشراق الروسي ينظم اجتماعا في موسكو لممثلي الكتل السياسية الفلسطينية لمناقشة تجاوز الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية. هذا وكان قد عقد لقاء مماثل سابق في موسكو، تحت رعاية معهد الدراسات الشرقية ومديره فيتالي نعومكين، في عام 2011.

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