أعلن فوز رجل الأعمال جوفينيل مواز بانتخابات الرئاسة في هايتي التي جرت في نوفمبر تشرين الثاني بعدما استبعدت لجنة انتخابية مزاعم التلاعب.

وقالت المتحدثة باسم اللجنة الانتخابية نيكول سيميون يوم الثلاثاء إن مواز الذي خاض الانتخابات ممثلا عن حزب الرئيس السابق ميشال مارتيلي فاز بحصوله على 55.6 بالمئة من الأصوات في الانتخابات التي جرت في 20 من نوفمبر تشرين الثاني بينما حصل أقرب منافسيه جود سيلستين على 19.5 بالمئة.

كرر مواز في خطاب النصر دعواته لمكافحة الفساد وبعث برسالة وحدة وطنية.

وقال لأنصاره في فندق فاخر بإحدى ضواحي العاصمة “سنكتب صفحة جديدة في التاريخ.. صفحة إيجابية لهذا البلد حتى تشعر الأجيال القادمة بالفخر.”

كان أنصار ماريز نارسيس المرشح عن حزب الرئيس السابق جان برتران أريستيد قد زعموا فوز مرشحهم الذي حل رابعا بحصوله على تسعة في المئة.

كما احتج بعض أنصار المرشح اليساري مواز جان شارل- الذي حل ثالثا بحصوله على 11 بالمئة من الأصوات- بعد صدور النتائج الأولية.

غير أن اللجنة الانتخابية أيدت النتائج.

وقالت اللجنة قبيل تأكيد فوز مواز بالرئاسة “لم تشهد الانتخابات تزويرا واسعا. حدثت مخالفات لا تؤثر على العملية الانتخابية.”