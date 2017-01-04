البنتاجون: ابتكار ملابس عسكرية "ذكية" لحماية المقاتلين الأمريكيين من التهديدات الكيميائيةالأربعاء، 4 يناير 2017 09:05 ص
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية “بنتاجون” عن قيام الوزارة بتطوير تكنولوجيا جديدة يتم من خلالها إنتاج ملابس عسكرية “ذكية” لحماية المقاتلين الأمريكيين من التهديدات الكيميائية والبيولوجية.
وقالت الوزارة في صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” مساء أمس الثلاثاء إن علماء يقومون بإنتاج خامات جديدة قادرة على حماية المقاتلين الأمريكيين في ظل البيئات الملوثة بالعناصر الكيميائية والبيولوجية.
وأضافت أن تلك الخامات تتفاعل مع البيئة وتحجب التهديدات الكيميائية والبيولوجية من أن تتخلل الملابس العسكرية للمقاتلين.
وأعلنت الوزارة عن أن تلك الملابس الذكية يمكن أن يتم استخدامها في غضون أقل من عشرة أعوام.
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