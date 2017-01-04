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إصابة عدة أشخاص في إطلاق نار بمدينة بالتيمور الأمريكية
اعمال عنف في بالتيمور ـ الشرطة الامريكية

إصابة عدة أشخاص في إطلاق نار بمدينة بالتيمور الأمريكية

الأربعاء، 4 يناير 2017 08:56 ص
وكالات

قالت شرطة مدينة بالتيمور الأمريكية، إن أشخاصا أصيبوا برصاص أطلقه مسلحون في منطقة أرلينجتون بولاية ميريلاند.

وأشارة الشرطة فى بيان اليوم الأربعاء، إلى أن قوات الأمن نقلت المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج، داعية مواطنين المنطقة بالتبلغ عن أى شخص مشتبه به لتتمكن من القبض على مطلقين النار.

ولم تذكر شرطة مدينة بالتيمور أية تفاصيل أخرى.

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