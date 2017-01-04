أعلنت القوات المسلحة الإندونيسية اليوم الأربعاء/ عن تعليق كافة أشكال التعاون العسكري مع أستراليا بسبب قضايا “فنية”، رغم أن بعض التقارير قالت إن تلك الخطوة تأتي بعد العثور على مواد “مهينة” للجيش الإندونيسي في قاعدة أسترالية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإندونيسي، الميجور جنرال ووريانتو: “إنه سيتم استئناف التعاون فور إيجاد حل لتلك المسائل الفنية”.

وأضاف: “نستمر في التواصل معهم لشرح تلك القضايا”، وذلك دون إبداء أي تفاصيل.

وكانت صحيفة “كومباس″ اليومية قد ذكرت أن القرار اتخذ في كانون أول/ ديسمبر بعد أن رصد مدربون من القوات الخاصة بالجيش الإندونيسي بعض المواد في مركز تدريب للجيش الأسترالي “تهين” الجيش الإندونيسي.

وغالبا ما تتسم العلاقات بين إندونيسيا وأستراليا بالتوتر.

وعلقت إندونيسيا في 2013 التعاون العسكري والاستخباراتي مع أستراليا بعد أن كشفت عن أن جواسيس أستراليين قاموا بالتنصت على هاتف الرئيس آنذاك سوسيلو بامبانج يودويونو، وكذلك بعض أعضاء دائرته الداخلية بما في ذلك زوجته.