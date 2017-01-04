تسرب 300 طن وقود بمضيق بين سنغافورة وماليزيا بعد تصادم سفينتى حاوياتالأربعاء، 4 يناير 2017 08:59 ص
قالت هيئة الموانئ البحرية فى سنغافورة اليوم الأربعاء، إن نحو 300 طن من الوقود تسرب إلى ممر مائى ضيق بين سنغافورة وماليزيا بعد تصادم بين سفينتى حاويات.
وأضافت فى بيان أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات وأنه تم إرسال 12 زورقا لمكافحة التلوث لإزالة التسرب المتوسط الحجم.
ووقع التسرب بعد حدوث أضرار بخزان وقود سفينة الحاويات إيه.بي.إل دنفر عقب اصطدامها بالسفينة وان هاى 301 قبالة ميناء باسير جودانج فى جوهور بماليزيا فى ساعة متأخرة من مساء يوم الثلاثاء.
والسفينة إيه.بي.إل دنفر مملوكة لشركة “إتش.إل.إل” باسيفيك شيفاهارتس الألمانية ومسجلة فى جبل طارق بينما تملك وان هاى لاينز سنغافورة السفينة وان هاى 301 التى تديرها وان هاى لاينز التايوانية.
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