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«الداخلية»: إصابة مالك عقار وزوجته ونجلته في انفجار بالمطرية
اسعاف ـ جثة ـ مقتل ـ وفاة

«الداخلية»: إصابة مالك عقار وزوجته ونجلته في انفجار بالمطرية

الأربعاء، 4 يناير 2017 08:47 ص

صرح مسئول مركز الإعلام الأمني بأن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغًا بحدوث انفجار بالعقار رقم 35 في شارع المعز دائرة قسم شرطة المطرية اليوم، الثلاثاء.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية، وبالفحص تبين حدوث انفجار بالطابق السادس بالعقار المشار إليه نتيجة تسرب من أسطوانة غاز، أسفر عن إصابة مالك العقار وزوجته ونجلته، كما نتج عن الانفجار حدوث انهيار وتصدع ببعض حوائط الشقة.

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج، واتخاذ الإجراءات القانونية قبل الواقعة.

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