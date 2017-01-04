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الأربعاء 4 يناير 2017 08:18 صباحاً
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الحكومة تناقش اليوم توفير الأدوية وأسعار قصب السكر
شريف اسماعيل‎

الحكومة تناقش اليوم توفير الأدوية وأسعار قصب السكر

الأربعاء، 4 يناير 2017 08:44 ص

يعقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، بكامل تشكيله برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، لمناقشة عدد من الملفات، أهمها قضية توفير الأدوية والتسعيرة الجديدة المقرر زيادتها.

كما من المقرر أن يعلن المجلس قرار زيادة سعر طن قصب السكر الذي تتسلمه مصانع الحكومة من الفلاحين.

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