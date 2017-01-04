يعقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، بكامل تشكيله برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، لمناقشة عدد من الملفات، أهمها قضية توفير الأدوية والتسعيرة الجديدة المقرر زيادتها.

كما من المقرر أن يعلن المجلس قرار زيادة سعر طن قصب السكر الذي تتسلمه مصانع الحكومة من الفلاحين.