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جانيت جاكسون تنجب طفلها الأول في سن الخمسين
جانيت جاكسون مع زوجها القطري‎

جانيت جاكسون تنجب طفلها الأول في سن الخمسين

الأربعاء، 4 يناير 2017 08:39 ص
وكاﻻت

أنجبت نجمة البوب جانيت جاكسون طفلها الأول وهي في سن الخمسين، حسبما ذكرت مجلة “بيلبورد” المعنية بأخبار المشاهير مساء أمس الثلاثاء، نقلا عن المتحدث باسم مغنية البوب.
وأفادت المجلة بأن “جانيت جاكسون وزوجها وسام المانع مسروران لاستقبال ابنهما عيسى المانع.. ولم تعان جانيت من أي مشاكل خلال الولادة”.

وأعلنت جاكسون عن تأجيل جولتها الغنائية “آنبريكابول” حول العالم إبريل الماضي، حيث قالت لمحبيها إنها و زوجها يخططان لشئونهما الأسرية.

كانت جانيت جاكسون، وهي شقيقة نجم البوب الراحل مايكل جاكسون، قد تزوجت من الملياردير القطري وسام المانع في 2012 وكانت تلك هي الزيجة الثالثة لها.

وتعتزم جاكسون مواصلة جولتها الغنائية، لكنها لم تحدد موعدا لذلك.

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