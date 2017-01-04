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اليوم.. محاكمة 13 متهماً في «خلية طنطا»
محكمة_

اليوم.. محاكمة 13 متهماً في «خلية طنطا»

الأربعاء، 4 يناير 2017 08:38 ص

تواصل محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، اليوم الأربعاء، محاكمة 13 متهمًا بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ”خلية طنطا الجهادية”، التي ترتبط بتنظيم “داعش” الإرهابي، وذلك في ضوء اتهامهم بتشكيل خلية إرهابية بمدينة طنطا؛ لاستهداف عناصر الجيش والشرطة بمحافظة الغربية.

ونسبت نيابة أمن الدولة العليا، للمتهمين أنهم أنشأوا وأسسوا الخلية على خلاف أحكام القانون، بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

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