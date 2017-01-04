أعلن مسئول بالشرطة الباكستانية اليوم الأربعاء، إصابة 19 شخصا بينهم عدد من رجال الشرطة، وذلك جراء انفجار قنبلة كانت مزروعة على جانب الطريق شمال غرب البلاد.

وقال المسئول ويدعى محمد نواز - حسبما نقلت شبكة (إيه بى سى نيوز) الأمريكية - إن الانفجار وقع بمدينة “ديره إسماعيل خان” فى إقليم “خيبر بختونخوا”، مشيرا إلى أنه لم تعلن أى جهة مسئوليتها عنه حتى الآن.

وأضاف نواز أن الهجوم استهدف سيارة تابعة للشرطة فى المدينة.