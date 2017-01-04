اليوم.. الحكم في رد قاضي «خلية أوسيم»

تصدر اليوم الأربعاء محكمة استئناف القاهرة، حكمها فى طلب رد المستشار محمد ناجي شحاتة، الذي ينظر قضية محاكمة 30 متهما بـ”خلية أوسيم الإرهابية” والمتهمين بارتكاب عدة جرائم إرهابية، من بينها محاولة تفجير منزل القاضي فتحي البيومي.

ووجهت النيابة للمتهمين تهمًا بتأسيس وإدارة خلية إرهابية تهدف لتعطيل الدستور والقانون وتهدف للاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وتهديد رجال الضبط القضائي مستخدمةً في ذلك العنف والإرهاب.

واتهمت النيابة المتهمين بالمشاركة في التظاهر والتحريض عليه بمخالفة القانون ودون الحصول على ترخيص، كما اتهمت المتهمين الثامن والتاسع بحيازة الأسلحة والذخيرة ومحاولة إشعال النار في محول كهربائي.