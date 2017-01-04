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اليوم.. الحكم على مؤسس «حازمون» ونجليه
جمال صابر منسق حملة لازم حازم

اليوم.. الحكم على مؤسس «حازمون» ونجليه

الأربعاء، 4 يناير 2017 08:32 ص

تصدر اليوم الأربعاء محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، حكمها على جمال صابر مؤسس حركة حازمون، ونجليه أحمد وعبدالرحمن، بتهمة حيازة أسلحة وذخيرة.

يصدر الحكم برئاسة المستشار يوسف عثمان، وعضوية المستشارين نبيل يوسف وياسر الأحمداوي، وسكرتارية محمد عطية، وعصام ترك، وحمدي محمد.
وكانت النيابة العامة، وجهت لجمال صابر ونجليه تهمة حيازة سلاح ناري عبارة عن طبنجة وبندقية آلية وفرد خرطوش.

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