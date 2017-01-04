"اﻷرصاد" : طقس شديد البرودة ليلًا على كافة الأنحاء والعظمى بالقاهرة 17الأربعاء، 4 يناير 2017 08:31 ص
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون الطقس اليوم الأربعاء، شتويًا مائلًا للبرودة شمالًا حتى الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة ليلًا، يصل لحد الصقيع على وسط سيناء، وشمال الصعيد، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط أحيانًا على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وعلى البحر الأحمر وعلى غرب البحر المتوسط، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة غربًا وارتفاع الموج من مترين ونصف إلى 3 أمتار والرياح السطحية غربية، وأما البحر الأحمر معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، اليوم الأربعاء، على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة 8 17
الإسكندرية 8 16
مطروح 7 17
بورسعيد 9 18
دمياط 8 17
بلطيم 8 16
الإسماعيلية 4 18
السويس 4 18
العريش 4 18
نخل -2 14
طابا 3 15
الطور 7 19
مرسى علم 14 19
الغردقة 11 19
شرم الشيخ 13 20
رفح 3 17
كاترين -2 9
سيوة 3 14
المنيا 4 18
الفيوم 5 18
رأس سدر 8 17
أبوسمبل 7 21
وسط الدلتا 8 16
أسيوط 3 16
سوهاج 6 17
الأقصر 4 20
أسوان 7 20
شلاتين 15 23
حلايب 17 21
الوادي الجديد 4 18
قنا 4 20
نويبع 12 18
السلوم 5 15
أما عن درجات الحرارة المتوقعة، اليوم الأربعاء، على عدد من المدن والعواصم العربية، فهي كالتالي:
الصغرى العظمى
مكة المكرمة 20 33
المدينة 14 29
الرياض 11 26
المنامة 18 22
أبوظبي 18 25
الدوحة 16 26
الكويت 8 19
دمشق 2 12
بيروت 13 16
عمان 2 10
القدس 5 13
غزة 10 16
بغداد 5 15
مسقط 21 27
صنعاء 3 25
الخرطوم 16 31
طرابلس 8 16
تونس 10 16
الجزائر 11 15
الرباط 8 20
نواكشوط 15 30
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، اليوم الأربعاء، على عدد من مدن وعواصم العالم:
الصغرى العظمى
أنقرة -4 صفر
إسطنبول 7 9
إسلام آباد 7 17
نيودلهي 10 23
جاكرتا 24 31
بكين -4 8
كوالالمبور 24 32
طوكيو 3 12
أثينا 8 15
روما 1 10
باريس -2 6
مدريد 1 12
برلين 3 4
لندن 1 7
مونتريال 1 2
موسكو 9 -7
نيويورك 6 -1
واشنطن 8 10
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