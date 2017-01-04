 Moheet on google
الأربعاء 4 يناير 2017 08:18 صباحاً
روابط سريعة
رغم اتهامه بقضية رشوة.. « نادي مجلس الدولة» ينعي المستشار وائل شلبي
المستشار وائل شلبي نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام السابق للمجلس.‎

رغم اتهامه بقضية رشوة.. « نادي مجلس الدولة» ينعي المستشار وائل شلبي

الأربعاء، 4 يناير 2017 08:27 ص

نعى “نادي قضاة مجلس الدولة”، في إحدى الصحف القومية، بمزيد من الحزن والأسى المستشار وائل سعيد شلبي، نائب رئيس مجلس الدولة السابق، الذي انتحر داخل محبسه بهيئة الرقابة الإدارية، مُتمنياً له الرحمة، وللأسرة خالص العزاء.

يُذكر أن المستشار وائل شلبى انتحر بعد اتهامه فى القضية المعروفة إعلاميًا بقضية “الرشوة الكبرى”، داخل محبسه صباح يوم الاثنين الماضي.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3