نعى “نادي قضاة مجلس الدولة”، في إحدى الصحف القومية، بمزيد من الحزن والأسى المستشار وائل سعيد شلبي، نائب رئيس مجلس الدولة السابق، الذي انتحر داخل محبسه بهيئة الرقابة الإدارية، مُتمنياً له الرحمة، وللأسرة خالص العزاء.

يُذكر أن المستشار وائل شلبى انتحر بعد اتهامه فى القضية المعروفة إعلاميًا بقضية “الرشوة الكبرى”، داخل محبسه صباح يوم الاثنين الماضي.