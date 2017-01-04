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متحدث أممي: دي ميستورا لن يشارك في محادثات أستانة المرتقبة بشأن سوريا
ستافان دى ميستورا

متحدث أممي: دي ميستورا لن يشارك في محادثات أستانة المرتقبة بشأن سوريا

الأربعاء، 4 يناير 2017 08:33 ص
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قال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة استيفان دوغريك اليوم الثلاثاء إن المبعوث الأممي إلى سوريا استيفان دي ميستورا لن يشارك في مفاوضات “أستانة” المرتقبة بشأن الأزمة السورية.

وأوضح المتحدث الرسمي في مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة بنيويورك أن الأمم المتحدة لا تنظر إلى مفاوضات أستانة باعتبارها منافسا لمفاوضات جنيف بشأن الأزمة والمزمع عقدها في الثامن من شهر فبراير/ شباط المقبل.

وردا على أسئلة الصحفيين بشأن عدم مشاركة دي ميتسورا في مفاوضات أستانة، اكتفى دوغريك بقوله “السيد استيفان دي ميستورا لن يشارك في تلك المفاوضات لكن مسؤولا أمميا آخر سيكون متواجدا هناك وعندما يتم تحديد اسمه فسوف أبلغكم به”.

وأردف قائلا: “إن دي ميستورا يواصل جهوده الرامية من أجل حل الأزمة”.

ويشار إلى أن اتفاقا لوقف إطلاق النار في سوريا دخل حيز التنفيذ، اعتبارًا من الجمعة الماضية (30 ديسمبر/ كانون أول المنصرم) عقب موافقة النظام السوري والمعارضة، على تفاهمات روسية – تركية.

وفي حال نجاح الاتفاق، تنطلق مفاوضات سياسية بين النظام والمعارضة في “أستانة” عاصمة كازاخستان، برعاية أممية – تركية – روسية قبل انتهاء يناير/ كانون الثاني الجاري.

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