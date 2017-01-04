استقبل مستشفي قنا العام، 4 متوفين ومصاب إثر انقلاب سيارة علي طريق سوهاج البحر الأحمر بمنطقة الكيلو 137 دائرة مركز أخميم بسبب انفجار إطار السيارة الخلفي.

وتلقي اللواء مصطفي مقبل، مدير أمن سوهاج، إخطارا بانقلاب سيارة بطريق “سوهاج / البحر الأحمر” تبين انقلاب السيارة رقم و ر ف 347 ملاكي قيادة وجيه سالم عبد المنعم، 55 عاما بدون عمل ومقيم الزاوية الحمراء – القاهرة نتيجة انفجار الإطار الخلفي الأيمن والسرعة الزائدة.

نجم عن الحادث وفاة قائد السيارة ومستقليها كل من سيد جمال عفيفي، 30 عاما حاصل علي دبلوم صنايع ومقيم الزاوية الحمراء – القاهرة، كريم إبراهيم محمد محمد، 27 عاما حاصل على ليسانس أصول دين ويقيم الدرب الأحمر القاهرة، ياسين عبد المعز عبد الغني، 36 عاما عامل ويقيم مدينة نصر القاهرة، إصابة محمد إسماعيل النزلاوي، 33 عاما حاصل علي دبلوم صنايع ويقيم الزاوية الحمراء القاهرة “غيبوبة تامة” وتم نقله لمستشفى قنا الجامعي.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 119 جنح المركز لسنة 2017 وجارِ العرض على النيابة العامة.