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تفاصيل ذبح «صاحب محل الخمور» في الإسكندرية
يقتل قتل سكين جريمة

تفاصيل ذبح «صاحب محل الخمور» في الإسكندرية

الأربعاء، 4 يناير 2017 08:22 ص

قال محمود عيد، شاهد عيان على جريمة قتل “يوسف لمعي”، صاحب محل الخمور بالإسكندرية، إن الضحية كان يجلس أمام باب المحل قبل الهجوم عليه، وبعدها فوجئوا بالقاتل يمسك به ويرفع عنقه لأعلى ثم ذبحه.

وأكد «عيد» في مداخلة هاتفية مع فضائية «دريم»، أن القاتل هجم على لمعي متعمدًا قتله، وبعد ما ذبحه طعنه في ظهره، موضحًا أن الجريمة لم تستغرق سوى ثوانٍ فقط.

وأوضح الشاهد، أن القاتل المتشدد هرب مسرعاً عقب ذبحه للقتيل، وظل يجري في الشارع، وأنهم فشلوا في الإمساك به.

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