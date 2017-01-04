أطلق مسلحون مجهولون سراح الصحفية العراقية أفراح شوقي التي خطفوها من منزلها قبل أسبوع، حسبما أفادت شقيقتها.

وقالت نبراس شوقي لوكالة “فرانس برس” ردا على سؤال عن صحة المعلومات التي أفادت بأن شقيقتها استعادت حريتها “نعم هذا صحيح”.

بدورها اكدت قيادة القوات الأمنية في بغداد أن الصحفية المخطوفة أطلق سراحها.

وكان مسلحون خطفوا في 26 ديسمبر الصحفية من منزلها. وهي معروفة في العراق بدفاعها عن حقوق الإنسان وسبق أن تعاونت مع صحيفة الشرق الأوسط التي تصدر في لندن وكتبت للعديد من المواقع الإلكترونية.

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي دان اختطاف الصحفية وأمر القوات الأمنية بفعل كل ما بوسعها للإفراج عنها واعتقال خاطفيها.