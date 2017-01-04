توجهت بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة اليد صباح اليوم الأربعاء ، إلى العاصمة الفرنسية باريس، ومنها إلى الدنمارك؛ للمشاركة في بطولة ودية دولية قبل المشاركة فى بطولة كأس العالم بفرنسا بداية من 13 يناير الجاري.

وكان الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة اليد، بقيادة مروان رجب، اختار قائمة اللاعبين التي ضمت: كريم هنداوي وهادي رفعت ويحيى الدرع وكريم أيمن وأحمد خيري وعبد الرحمن علي ومحمد بسيوني وإسلام حسن وأحمد الأحمر وأبو الفتوح محمد وممدوح طه ويحيى خالد وإبراهيم المصري ومحمد إبراهيم ومحمد سند ومحمد ممدوح هاشم.

يذكر أن المنتخب سوف يبدأ أولى مباريات البطولة - يوم 13 يناير الجاري - مع المنتخب القطري، في البطولة التي يشارك فيها 24 منتخبا.

