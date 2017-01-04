سخر الرئيس الأمريكي المنتخب “دونالد ترامب”، مجددا، في ادعاءات المخابرات الأمريكية CIA عن التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأمريكية، التي جرت في نوفمبر الماضي.

وقال في تغريدات ساخرة عبر حسابه بـ”تويتر”، إن قادة الـCIA أجّلوا تقديم “الملخص” الذي كان مقررا تقديمه لي أمس الثلاثاء إلى يوم الجمعة المقبل حتى يتمكنوا من “تصنيع الأدلة” التي تثبت مزاعمهم بتورط الكرملين في الانتخابات الرئاسية.

وأضاف “ترامب” أن قادة المخابرات ربما يحتاجون مزيدا من الوقت؛ لـ”بناء وحبك” قضية القرصنة الإلكترونية الروسية.. ويبدو أن أمامهم الكثير من الوقت”.

وتابع: “على الأمريكيين أن يكونوا في قمة الخوف، من ترهل جهاز مخابراتهم وضعفه إلى الحد الذي يسمح بحدوث قرصنة، من روسيا أو من كيان آخر على الانتخابات الرئاسية”.

وتساءل “ترامب”عن أسباب صمت البيت الأبيض وعدم تفجيره قضية القرصنة إلا بعد خسارة هيلاري كلينتون للانتخابات الرئاسية.

ويأتي الهجوم الجديد لـ”ترامب” على المخابرات الأمريكية، بعد أيام من قرار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته “باراك أوباما” بطرد 35 دبلوماسيا روسيا على خلفية قضية القرصنة المزعومة.

وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الأمن الداخلي الأمريكية، أصدرتا تقريرا مشتركا عن “الأنشطة الإلكترونية الروسية الخبيثة”، لكنهما لم يقدما أي دلائل تؤكد مزاعم وجود تدخل روسي حقيقي في الانتخابات الأمريكية أو القرصنة على البيانات الخاصة بالحزب الديموقراطي.

ورفض “ترامب” مرارا مزاعم وكالة المخابرات المركزية ووكالة الأمن القومي بتدخل الكرملين في الانتخابات من خلال القرصنة والهجمات الإلكترونية.

ونفت الحكومة الروسية أي تورط لها في عملية القرصنة، وأكد وزير الخارجية الروسي”سيرجي لافروف” أن الولايات المتحدة تطلق اتهامات “لا أساس لها” على روسيا لتغطية فشل سياساتها الداخلية والخارجية.