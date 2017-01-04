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زلزال بقوة 7.2 درجة على مقياس ريختر يضرب فيجي
مقياس ريختر - زلزال

زلزال بقوة 7.2 درجة على مقياس ريختر يضرب فيجي

الأربعاء، 4 يناير 2017 08:12 ص
وكالات

ضرب زلزال بلغت قوته 7.2 درجة على مقياس ريختر اليوم الأربعاء فيجي، وذلك دون أن ترد أنباء فورية عن سقوط ضحايا أو أضرار مادية حتى الآن جراء الهزة الأرضية القوية.

وذكرت شبكة “إيه بي سي نيوز” الأمريكية أنه تم إصدار تحذيرات من احتمالية حدوث موجات المد العاتية (تسونامي) في أعقاب الهزة الأرضية التي وقع مركزها على بعد 220 كيلومترا جنوب غرب منطقة “نادي” السياحية وعلى عمق 15 كيلومترا.

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