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الخيول العربية وصلت إلى الصين قبل الميلاد
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الخيول العربية وصلت إلى الصين قبل الميلاد

الأربعاء، 4 يناير 2017 08:57 ص
وكالات

عثر علماء آثار في “منطقة منغوليا الداخلية” ذاتية الحكم في الصين، على رسوم صخرية نقشت عليها خيول يرجح أنها عربية أصيلة.

ونقلت وكالة “شينخوا” الصينية أمس الثلاثاء 3 يناير، أن الرسوم الصخرية عثر عليها علماء آثار صينيون وألمان، في جبال أنشان.

وحسب علماء الآثار فإن الرسوم التي نقشت على الصخر هي لخيول عربية أصيلة عليها دروع وسروج من الجلد، مرجحين أنها تعود إلى عام 210 قبل الميلاد.

لوحة للخيول

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