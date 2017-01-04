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"أبودومة" عن سوق الدواء في مصر:"ليس له أب شرعي"
ادوية طبية

"أبودومة" عن سوق الدواء في مصر:"ليس له أب شرعي"

الأربعاء، 4 يناير 2017 02:43 ص

أكد أحمد طلعت أبو دومة، المتحدث باسم نقابة الصيادلة، إن الهدف الرئيسي من إنشاء النقابة هو الدفاع عن مصالح أعضائها، والعمل على توفير الدواء للشعب.

ولفت في مداخلة هاتفية لبرنامج «بنحبك يا مصر» تقديم حاتم نعمان، المذاع على فضائية «LTC»، أن سوق الدواء في مصر ليس له أب شرعي، ويجب إنشاء هيئة للدواء المصري، على غرار الدول المتقدمة.

وتابع «أبو دومة»، أن النقابة ليس لديها اعتراض على زيادة أسعار الدواء؛ لكن اعتراضها على الطريقة العشوائية التي انتهجتها وزارة الصحة في زيادة الأسعار.

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