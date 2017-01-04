كشف الدكتور أحمد هيكل، رئيس مجلس إدارة شركة القلعة للاستثمار، أنه لم يلتقِ الرئيس الأسبق حسني مبارك في حياته بشكل مباشر.

ولفت خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج “هنا العاصمة” المذاع على شاشة “سي بي سي”، إنه لم يتحدث مع مبارك مطلقًا لكنه تحدث مع أشخاص قريبين منه في فترة حكمه بشأن الأوضاع الاقتصادية آنذاك.