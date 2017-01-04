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هيكل لمبارك:" عمري ما شفتك"
الرئيس السابق محمد حسني مبارك

هيكل لمبارك:" عمري ما شفتك"

الأربعاء، 4 يناير 2017 02:38 ص

كشف الدكتور أحمد هيكل، رئيس مجلس إدارة شركة القلعة للاستثمار، أنه لم يلتقِ الرئيس الأسبق حسني مبارك في حياته بشكل مباشر.

ولفت خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج “هنا العاصمة” المذاع على شاشة “سي بي سي”، إنه لم يتحدث مع مبارك مطلقًا لكنه تحدث مع أشخاص قريبين منه في فترة حكمه بشأن الأوضاع الاقتصادية آنذاك.

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