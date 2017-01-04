أكد أحمد الطنطاوي، عضو مجلس النواب، “إن الحكومة بدأت في تطبيق اشتراطات صندوق النقد الدولي، والتي منها خصخصة الكهرباء والغاز والمرافق العامة ووسائل النقل”.

ولفت خلال لقائه ببرنامج «العاشرة مساء» تقديم الإعلامي وائل الإبراشي المذاع على فضائية «دريم»: «صندوق النقد هو اللي طلب خصخصة بعض القطاعات الحيوية، وكل ما يحدث في الدولة هو من اشتراطات الصندوق».

وتابع: «الحكومة تنازلت عن رؤيتها أمام صندوق النقد الدولي؛ لعدم وجود دراسة لها حقيقية لإنقاذ الاقتصاد، وقريبا المواطن هيلاقي شركة بتبيع المياه وأخرى الغاز، ولو مدفعش هتقطع عنه الخدمة».