قررت النيابة العامة بأسوان، حبس 20 شخصًا بعد ضبطهم أثناء تنقيبهم عن معدن الذهب في منطقة جبلية بمركز أدفو، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كان مساعد وزير الداخلية لأمن أسوان اللواء مجدي موسى، تلقى إخطارًا من مأمور مركز إدفو يفيد ورود محضر محرر بمعرفة قطاع أسوان العسكري، متضمنًا ضبط 20 شخصًا أثناء تنقيبهم عن معدن الذهب بمنطقة جبل البرانية الكائنة بدائرة المركز.

وتحرر المحضر 152 جنح مركز إدفو، وبالعرض على النيابة أصدرت قرارها السابق.