أكدت شقيقة قتيل الإسكندرية إن محاولات البعض في إشعال الفتنة الطائفية بين الشعب المصري لن تفلح، مضيفة: «مفيش قوى هتفرق المصريين عن بعض».

وأشارت خلال لقائها ببرنامج «العاشرة مساء» تقديم الإعلامي وائل الإبراشى المذاع على فضائية «دريم»: «أي فتاوى دى اللى تحرض على القتل وهناك محال خمور كتيرة في المحافظة مش محل أخويا بس اللى موجود».

وأنهارت شقيقة القتيل في البكاء قائلة: «إحنا بنحب بعض ومش عن ضعف وحقنا هناخده، وإحنا بنخاف على أخواتنا المسلمين، وهما بيعبدوا الشيطان، وهو مش دبح أخويا هو دبح أخ لكل المصريين».