شقيقة تاجر الخمور المذبوح باكية:" مفيش قوي هتفرقنا عن المسلمين"الأربعاء، 4 يناير 2017 02:20 ص
أكدت شقيقة قتيل الإسكندرية إن محاولات البعض في إشعال الفتنة الطائفية بين الشعب المصري لن تفلح، مضيفة: «مفيش قوى هتفرق المصريين عن بعض».
وأشارت خلال لقائها ببرنامج «العاشرة مساء» تقديم الإعلامي وائل الإبراشى المذاع على فضائية «دريم»: «أي فتاوى دى اللى تحرض على القتل وهناك محال خمور كتيرة في المحافظة مش محل أخويا بس اللى موجود».
وأنهارت شقيقة القتيل في البكاء قائلة: «إحنا بنحب بعض ومش عن ضعف وحقنا هناخده، وإحنا بنخاف على أخواتنا المسلمين، وهما بيعبدوا الشيطان، وهو مش دبح أخويا هو دبح أخ لكل المصريين».
-
"فيزيتا" للتطبيقات الصحية توفر خدماتها في ثلاثة مدن مصريةTue, 03 Jan 2017 12:49:35 GMT
-
«فتاة العربة» من داخل شقتها الجديدة: «السيسي وعد فأوفى»
قالت منى السيد المعروفة باسم “فتاة العربة”، إنها استلمت الشقة اليوم وتشعر بالسعادة الشديدة لتحقق حلمها، مؤكدة أن الشقة نالت إعجابها، وتم تحقيق جميع طلباتها فى ...Mon, 02 Jan 2017 11:29:28 GMT
-
تعرف على الدولة التي تدفع رواتب شهرية للعاطلين ؟ !
بدأت فنلندا في دفع راتب شهري أساسي لمواطنيها العاطلين عن العمل، في خطوة تأمل من خلالها أن تقلص من البيروقراطية الحكومية وتحد من الفقر وتزيد من فرص العمل. وقال أولي ...Tue, 03 Jan 2017 07:46:59 GMT
-
"التموين" : السكر والفول بـ7 جنيهات للكيلو والعدس بـ 20 جنيها
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية تثبيت أسعار السلع التي يتم طرحها على بطاقات التموين للتخفيف عن المواطنين ومساعدتهم على توفير السلع بأسعار مخفضة. وأوضحت ...Sun, 01 Jan 2017 09:26:23 GMT
-
مصادر: أمين مجلس الدولة السابق «شنق نفسه» بمحبسه
كشفت مصادر، عن أن أمين عام مجلس الدولة المستقيل، المستشار وائل شلبي، قام بشنق نفسه داخل محبسه. وأوضحت المصادر، في تصريحات نقلتها فضائية “إكسترا نيوز”، أن النيابة ...Mon, 02 Jan 2017 10:15:13 GMT
-
78 % من المستخدمين تقريباً يرغبون بالتخلي عن مواقع الشبكات الاجتماعية
مع إطلالة كل عام جديد، يقدم الكثير من الأفراد على اتخاذ قرارات جديدة وحاسمة. من إحدى تلك القرارات التي لوحظ انتشارها على نطاق واسع اعتزام العديد من الناس إلغاء ...Tue, 03 Jan 2017 13:16:31 GMT
-
مسلمة تتولى منصب نائب رئيس الوزراء في رومانيا
أعلن الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس تشكيل حكومة جديدة وتعيين المسلمة سيفيل شحادة في منصب نائب رئيس الوزراء إضافة لتوليها مهام وزير التنمية الإقليمية . ذكرت ذلك قناة ...Tue, 03 Jan 2017 20:31:26 GMT
-
بعد فوز ترامب.. "فورد" ترجح كفة الاستثمار بأمريكا عن المكسيك
قررت مجموعة فورد الامريكية لصناعة السيارات الغاء مشروعا لبناء مصنع جديد في المكسيك بقيمة 1,6 مليار دولار، وذلك بهدف الاستثمار في احدى منشاتها في شمال الولايات ...Tue, 03 Jan 2017 22:02:27 GMT
-
إعلاميا باكيا على الهواء: اتقوا الله - محيطTue, 03 Jan 2017 20:53:20 GMT