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شقيقة تاجر الخمور المذبوح باكية:" مفيش قوي هتفرقنا عن المسلمين"
احراق محال الخمور بالعراق

شقيقة تاجر الخمور المذبوح باكية:" مفيش قوي هتفرقنا عن المسلمين"

الأربعاء، 4 يناير 2017 02:20 ص

أكدت شقيقة قتيل الإسكندرية إن محاولات البعض في إشعال الفتنة الطائفية بين الشعب المصري لن تفلح، مضيفة: «مفيش قوى هتفرق المصريين عن بعض».

وأشارت خلال لقائها ببرنامج «العاشرة مساء» تقديم الإعلامي وائل الإبراشى المذاع على فضائية «دريم»: «أي فتاوى دى اللى تحرض على القتل وهناك محال خمور كتيرة في المحافظة مش محل أخويا بس اللى موجود».

وأنهارت شقيقة القتيل في البكاء قائلة: «إحنا بنحب بعض ومش عن ضعف وحقنا هناخده، وإحنا بنخاف على أخواتنا المسلمين، وهما بيعبدوا الشيطان، وهو مش دبح أخويا هو دبح أخ لكل المصريين».

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