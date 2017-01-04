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والد وائل شلبي يخرج عن صمته ويروي تفاصيل جديدة عن انتحار نجله
المستشار وائل شلبي نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام السابق للمجلس.‎

والد وائل شلبي يخرج عن صمته ويروي تفاصيل جديدة عن انتحار نجله

الأربعاء، 4 يناير 2017 02:14 ص


شكك والد المستشار وائل شلبى أمين عام مجلس قضايا الدولة المنتحر، قائلا: «أشك أن ابنى ينتحر، ولا أصدق ذلك لأنه على خلق وعلى دين ويكره الحديث عن ذلك، وأنه أدى مناسك الحج العام الماضى».

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «العاشرة مساء» تقديم الإعلامي وائل الإبراشى المذاع على فضائية «دريم»: «وائل بعد تقدمه باستقالته توجه للجلوس في أحد الفنادق وقال لهم إذا احتاجتوني أنا موجود في فندق الماسة».

واستطرد: «وائل بعد القبض عليه توجه للرقابة الإدارية وتم التحقيق معه لمدة 40 ساعة، بحضور محاميه ولم يتضح أي شيء عليه، ومنعوا دخول أي ملابس له، وتوجهنا لزيارته تانى يوم عرفنا أنه توفى وحسبى الله ونعم الوكيل في اللي قتل ابنى».

وأوضح: «وائل أول أمين عام لمجلس الدولة وعمره 38 عاما، والصحف القومية رفضت نشر نعي له بدعوى أنهم تلقوا أوامر بذلك»، لافتا: «أنا رجل قانون وعايز رفع حظر النشر عن القضية علشان نشوف ونعرف حقيقة وفاة ابنى».

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