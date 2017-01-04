كشف الإعلامي عمرو أديب، عن موقف حدث معه بالخارج، أثناء شرائه بعض الأدوية، تكفي لمدة 3 أشهر من إحدي الصيدليات، لافتا إلى أن الصيدلي أبدى اندهاشه من شرائه هذه الأدوية، الباهظة الثمن.

ولفت أديب، خلال برنامج «كل يوم»، المذاع على قناة «ON E»: «الرجل سألني: إنت هتدفع الكلام ده؟ فقلت له: أيوه. فقالي: إنت ملكش تأمين صحي؟!! فقلت له: لأ. فقال لي: إنت حمار. كُعْ بقى» مشيرا إلى أن فكرة شراء الدواء من الصيدليات عند المواطنين الأجانب أمر غريب.

ووجه أديب رسالة للدولة، بعدم التفكير في حل أزمة نقص الدواء، من خلال لي ذراع شركات الأدوية. موضحا: المواطن لن يكون سعيدا باختفاء أدوية الأمراض المزمنة من الأسواق.