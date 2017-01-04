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لميس الحديدي:"خايفة"
لميس الحديدي

لميس الحديدي:"خايفة"

الأربعاء، 4 يناير 2017 02:03 ص

داعبت الإعلامية لميس الحديدى، صلاح حسب الله عضو المكتب السياسي لائتلاف دعم مصر، على الهواء، قائلة: «خايفة من صراحتى اليومين دول.. ربنا يسترها.. بس لازم أقول الحق، والائتلاف هو الأقرب إلى الحكومة هل هتوافقوا على قرارها حول اتفاقية ترسيم الحدود».

من جانبه، رد «حسب الله» في مداخلة هاتفية لبرنامج «هنا العاصمة» المذاع على فضائية «cbc»،: «أقسم باسمى وباسم دعم مصر أننا لن نخالف ضمائرنا فالتاريخ سيحاسبنا وأتينا لهذا المجلس بانتخاب من المجلس وليس من الحكومة».

وتابع: «لن ننصاع لأى توصيات أو توجه وسنقول ما تمليه علينا ضمائرنا».

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