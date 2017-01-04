ماذا قالت نادية لطفي لجمهورها عن حالتها الصحية !الأربعاء، 4 يناير 2017 01:59 ص
أكدت الفنانة نادية لطفي: “إن حالتي الصحية جيدة واجتازت الأزمة المرضية”.
ولفتت في مداخلة هاتفية لبرنامج «العاشرة مساء» تقديم الإعلامي وائل الإبراشي المذاع على فضائية «دريم»: «حب الناس ليا كان أكبر دافع في اجتيازي أزمتي الصحية، وأنا زي ما أنا نجحت في اجتياز الأزمة الصحية، مصر هتجتاز أزمتها الاقتصادية وهتعدي؛ لأن الشعب المصري عاش وتربى على الحب، والحب بيعلم الصبر».
وتابعت: «الأزمة الصحية التي آلمتني كانت مفاجئة، وكانت جامدة جدا، وبعناية الله والأطباء وكل شخص مد أيده ليا جعلني أتخطى هذه الأزمة.. وبطمئن جمهوري وحالتي الصحية جيدة وأشكر كل من سأل عني».
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