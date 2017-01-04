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نائب لـ"الإبراشي": "عايز أروح الحمام ومش قادر"
الإعلامي وائل الإبراشي

نائب لـ"الإبراشي": "عايز أروح الحمام ومش قادر"

الأربعاء، 4 يناير 2017 01:54 ص

فاجأ محمود عطية، عضو مجلس النواب، الإعلامي وائل الإبراشي على الهواء بسؤال محرج، قائلًا: «أستاذ وائل عايز أروح الحمام».

ورد الإبراشي علي النائب هامسًا له: «مش هينفع»، فلوح عضو مجلس النواب بيده للإبراشي قائلًا: «مش قادر».

جاء ذلك خلال برنامج «العاشرة مساءً» المذاع على فضائية «دريم 2».

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