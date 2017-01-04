تستضيف ساقية الصاوى بالزمالك أولى الأمسيات الشعرية في 2017 للشاعر هشام الجخ المقلب بـ”هويس الشعر العربى” ، وذلك يوم الجمعة الموافق 3 فبراير المقبل.

يذكر أن الشاعر هشام الجخ أصدر أكثر من 55 قصيدة معظمها بالعامية المصرية، ومن أشهر قصائده “أيوه بغير، التأشيرة، طبعًا مصلتش العشا، المكالمة، 24 شارع الحجاز”.

