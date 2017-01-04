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3 فبراير..ساقية الصاوي تستضيف الشاعر هشام الجخ
هشام الجخ

3 فبراير..ساقية الصاوي تستضيف الشاعر هشام الجخ

الأربعاء، 4 يناير 2017 01:43 ص
محيط - سميرة سليمان

تستضيف ساقية الصاوى بالزمالك أولى الأمسيات الشعرية في 2017 للشاعر هشام الجخ  المقلب بـ”هويس الشعر العربى” ، وذلك يوم الجمعة الموافق 3 فبراير المقبل.
يذكر أن الشاعر هشام الجخ أصدر أكثر من 55 قصيدة معظمها بالعامية المصرية، ومن أشهر قصائده “أيوه بغير، التأشيرة، طبعًا مصلتش العشا، المكالمة، 24 شارع الحجاز”.

هشام الجخ

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