قامت لجنة أثرية من المتحف المصرى الكبير بتسلم 76 قطعة أثرية من المتحف المصرى بالتحرير، تعود إلى العصر المتأخر، حيث تم اختيارها ضمن سيناريو العرض المتحفى.

كما قامت اللجنة المشكلة بالقرار الوزارى رقم 459 لسنة 2016 بإجراء أعمال التسلم والترميم للقطع المختارة، وكذلك أعمال التغليف بما يتوافق مع حالة كل قطعة، وقد تم تسليم تلك القطع من قاعة رقم 22 بالمتحف.

ومن ضمن القطع المختارة صندوق “باى أف مونت أوچا”، الذى يعد من أبرز تلك القطع، حيث إنه مصنوع من الخشب المطلى بطبقة من الملاط الأبيض، ويحتوى على عديد المناظر الملونة بالألوان المستخلصة من الأكاسيد الطبيعية منها الأبيض، والأحمر، والأسود والأزرق والأخضر، ومن أهم تلك المناظر الموجودة على أحد جوانب الصندوق منظر يصور ابن آوى وأمامه حاملة القرابين.

أيضا تضم القطع التى تم تسلمها مجموعة مميزة من التماثيل المصنوعة من الخشب للاله أوزوريس بأحجام مختلفة، ومن المقرر أن يتم نقل تلك المجموعة خلال الأيام القليلة المقبلة.