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"علي الزيبق" رواية جديدة لخالد المهدي
علي الزيبق

"علي الزيبق" رواية جديدة لخالد المهدي

الأربعاء، 4 يناير 2017 01:49 ص
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تصدر قريبا رواية “علي الزيبق” التي تعتبر أولى الكتب التي تصدر ها شركة “اروما بيكتشرز”، الرواية تأليف خالد المهدي صاحب رواية “آخر أيام الأرض”.

الرواية تدور في زمن اسطوري حول شخصية البطل الشعبي المصري الأسطوري علي الزيبق. وسيتم تحويلها لعمل سينمائي وجاري إختيار أبطاله.

مجموعة شركات أروما أنشأت فرعا جديدا لها في دبي منذ عدة شهور وأنتجت عدد من المسلسلات الناجحة مثل “الصياد” و”لعبة ابليس” وظرف اسود” و”الخروج” وسيعرض لها قريبا مسلسل “اختيار اجباري”.

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