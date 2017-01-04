انطلاق مهرجان الشارقة للشعر العربي 8 ينايرالأربعاء، 4 يناير 2017 01:50 ص
تبدأ الدورة الخامسة عشرة لمهرجان الشارقة للشعر العربي الأسبوع القادم في الإمارات، بمشاركة 26 شاعرا من 17 دولة عربية، وينظم بيت الشعر التابع لدائرة الثقافة والإعلام في إمارة الشارقة المهرجان منذ 2002.
وتقام دورة هذا العام في الفترة من الثامن إلى الثالث عشر من يناير الجاري. وقال محمد البريكي مدير بيت الشعر في مؤتمر صحفي “نحن نعيش في هذه المرحلة عصرا ذهبيا للقصيدة، بفضل الرعاية والدعم اللامحدود من قبل الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة”.
وخلال المؤتمر قال محمد القصير المنسق العام للمهرجان: “إن المهرجان درج على تكريم واحد من الشعراء الضيوف وآخر من شعراء الدولة، وسيكون الشاعران المكرمان هذا العام، الشاعر محي الدين الفاتح من السودان، والإماراتي إبراهيم محمد إبراهيم.”
ومهرجان الشارقة للشعر العربي في دورته الـ 15، يشهد في هذه الدورة الجديدة 6 أمسيات شعرية يقام منها 5 في قصر الثقافة بالشارقة، والأمسية الختامية في بيت الشعر بقلب الشارقة، كما سيتم توقيع أربعة دواوين: ديوان للشاعر إبراهيم محمد إبراهيم من الإمارات، وديوان “آخر الأنباء أنت” للشاعر محيي الدين الفاتح من السودان، وديوان “على قيد لحظة” للشاعر الدكتور طلال الجنيبي من الإمارات، وديوان” من ذنوب العمر” للشاعر أشرف جمعه من مصر وديوان للشاعر أحمد الأخرس من الأردن.
ووفق صحف إماراتية، اختارت لجنة داخلية متخصصة شكلتها دائرة الثقافة والإعلام بالشارقة الشعراء المشاركين في المهرجان، بحيث يعبرون عن تجارب الشعر العربي كافة بما تشمله من أسماء كبيرة وفاعلة وتجارب جديدة صاعدة، ومن بين المشاركين خمس شاعرات.
-
"فيزيتا" للتطبيقات الصحية توفر خدماتها في ثلاثة مدن مصريةTue, 03 Jan 2017 12:49:35 GMT
-
«فتاة العربة» من داخل شقتها الجديدة: «السيسي وعد فأوفى»
قالت منى السيد المعروفة باسم “فتاة العربة”، إنها استلمت الشقة اليوم وتشعر بالسعادة الشديدة لتحقق حلمها، مؤكدة أن الشقة نالت إعجابها، وتم تحقيق جميع طلباتها فى ...Mon, 02 Jan 2017 11:29:28 GMT
-
تعرف على الدولة التي تدفع رواتب شهرية للعاطلين ؟ !
بدأت فنلندا في دفع راتب شهري أساسي لمواطنيها العاطلين عن العمل، في خطوة تأمل من خلالها أن تقلص من البيروقراطية الحكومية وتحد من الفقر وتزيد من فرص العمل. وقال أولي ...Tue, 03 Jan 2017 07:46:59 GMT
-
"التموين" : السكر والفول بـ7 جنيهات للكيلو والعدس بـ 20 جنيها
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية تثبيت أسعار السلع التي يتم طرحها على بطاقات التموين للتخفيف عن المواطنين ومساعدتهم على توفير السلع بأسعار مخفضة. وأوضحت ...Sun, 01 Jan 2017 09:26:23 GMT
-
مصادر: أمين مجلس الدولة السابق «شنق نفسه» بمحبسه
كشفت مصادر، عن أن أمين عام مجلس الدولة المستقيل، المستشار وائل شلبي، قام بشنق نفسه داخل محبسه. وأوضحت المصادر، في تصريحات نقلتها فضائية “إكسترا نيوز”، أن النيابة ...Mon, 02 Jan 2017 10:15:13 GMT
-
78 % من المستخدمين تقريباً يرغبون بالتخلي عن مواقع الشبكات الاجتماعية
مع إطلالة كل عام جديد، يقدم الكثير من الأفراد على اتخاذ قرارات جديدة وحاسمة. من إحدى تلك القرارات التي لوحظ انتشارها على نطاق واسع اعتزام العديد من الناس إلغاء ...Tue, 03 Jan 2017 13:16:31 GMT
-
مسلمة تتولى منصب نائب رئيس الوزراء في رومانيا
أعلن الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس تشكيل حكومة جديدة وتعيين المسلمة سيفيل شحادة في منصب نائب رئيس الوزراء إضافة لتوليها مهام وزير التنمية الإقليمية . ذكرت ذلك قناة ...Tue, 03 Jan 2017 20:31:26 GMT
-
بعد فوز ترامب.. "فورد" ترجح كفة الاستثمار بأمريكا عن المكسيك
قررت مجموعة فورد الامريكية لصناعة السيارات الغاء مشروعا لبناء مصنع جديد في المكسيك بقيمة 1,6 مليار دولار، وذلك بهدف الاستثمار في احدى منشاتها في شمال الولايات ...Tue, 03 Jan 2017 22:02:27 GMT
-
إعلاميا باكيا على الهواء: اتقوا الله - محيطTue, 03 Jan 2017 20:53:20 GMT