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المتحف المصري ينظم جولة إرشادية للمصريين
المتحف المصري طارق العوضي

المتحف المصري ينظم جولة إرشادية للمصريين

الأربعاء، 4 يناير 2017 01:52 ص
محيط - سميرة سليمان

في تقليد جديد لتشجيع المصريين على زيارة المتحف المصري بالتحرير ليلاً، ينظم المتحف جولة إرشادية للزائرين المصريين في تمام الساعة السادسة من مساء يوم غد الخميس 5 يناير.
وأكدت صباح عبد الرازق مدير عام المتحف أن تنظيم مثل هذه الجولات تعد أحد أهداف المتحف المصري، الأمر الذي يساهم بشكل كبير في زيادة التواصل المجتمعي ونشر الوعي الأثري بين مختلف طوائف الشعب. وأشارت إلى أن الجولة ستتضمن مجموعة الملك توت عنخ آمون، ومجموعات الحلي المختلفة المعروضة بالمتحف، وسيرافق الزوار خلال جولتهم الأثرية هدير جمال بقسم العلاقات العامة بالمتحف.

هذا وقد تم تخصيص البريد الالكتروني التالي cultem1@gmail.com لتسجيل أسماء الراغبين في الانضمام للجولة بحيث يتضمن الاسم، جهة العمل، وعدد المرافقين البالغين والأطفال.

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