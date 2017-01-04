عام 2016 لم يخلو من الطرائف و الغرائب علي الصعيد الثقافي ، لنشهد أحمد عرابي يتحول للرجل اﻷخضر وأم كلثوم نوبية، فيما تدهشنا الإمارات كعادتها بإضافة منصب للسعادة باتحاد كتابها ، و استطاع “الروبوت” أن ينافس على الجوائز اﻷدبية برواية ” عندما كتب الكمبيوتر رواية” .

ولا تنسى التعرف علي الكاتب الذي صام 17 عاما عن الكلام ، و أطول لوحة فكاهية في العالم ، وتعرف علي سر الكتاب الغامض ، و سرقة جمجمة شكسبير، و “كومة تبن ” التي بيعت بـ 81.4مليون دولار ، كما يمكنك اختبار النوم في غرفة فان جوخ لليلة بـ 10 دولارات ، و خوض تجربة السجن مع أوسكار وايلد .

أم كلثوم “نوبية” وأحمد عرابي “الرجل الأخضر”

التماثيل المشوهة في ميادين مصر ، كانت مثار سخرية رواد التواصل الاجتماعي علي مدار العام ، لنشهد تمثال أم كلثوم كوكب الشرق تصبح “نوبية” ، وتمثال أحمد عرابي يتحول لـ “الرجل الأخضر” ، و الملكة نفرتيتي التي عرفت بجمالها تم تشويهها لتصبح مثالا للقبح ، و تمثال رفاعة الطهاوي الذي لا يشبه بأي حال من الحوال العالم الراحل ، و تمثال رع حتب الذي تم ترميمه بشكل سئ وظهرت لطخات من اللون الأسود على التمثال ، ليسخر الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعى أن حتب تعرض لعملية صبغ شعره ، و تمثال عباس محمود العقاد الذي شبهه النشطاء بـ “أحمد التباع” ، بالإصافة لتمثال “قبضة مازنجر” و “عروسة البحر” .

فضائح لغوية للبرلمان المصري

وجهت الأمانة العامة لمجلس النواب رسالة لدعوة الأعضاء لجلسة اليوم الثلاثاء 12/1/2016 والتى امتلأت بالأخطاء اللغوية لا يمكن لطالب فى المرحلة الإعدادية الوقوع فيها، وتضمنت الرسالة 10 أخطاء إملائية فى الوقت الذى كانت فيه عدد كلمات الرسالة الصادرة عن أمانة مجلس النواب للأعضاء 30 كلمة فقط.

ومنها كلمة أيضا والتي كتبت ” ايضن” وكذلك كلمة إعلان والتي كتبت ” لئعلان” ، بالإضافة إلى كلمة “الجان” أي “اللجان “.

من جانب آخر، فشل أغلب النواب في تلاوة القسم الدستوري بشكل سليم بالبرلمان، فيما أخطأ وكيلا المجلس بتلاوة الآيات القرآنية ووقع بالخطأ ذاته نائب الطرق الصوفية !

فيما رصد مراقبون وصحفيون مصريون، 165 خطأً لغويًا للدكتورعلي عبد العال، رئيس البرلمان المصري، خلال كلمته بمناسبة مرور 150 عامًا على تأسيس مجلس النواب، ونشر مقال بعنوان ” 9 أخطاء لعبد العال كل دقيقة.. رئيس البرلمان يهين اللغة العربية بـ165 خطأً خلال كلمته ” .

الجمال يسكن حي الزبالين

اختلطت مشاهد القمامة بجرافيتي ضخم غطى أجزاء من جدران نحو 50 منزلا بمنطقة الزرايب التي يعيش أغلب قاطنيها على جمع القمامة من مختلف مناطق القاهرة ثم فرزها وبيعها مرة أخرى لمصانع إعادة تدوير المخلفات.

وجاء الجرافيتي المتدرج الذي صممه فنان تونسي واعتمد على الخط العربي متسقا مع واقع المنطقة التي تقطنها أغلبية مسيحية فقد استخدم قولا مأثورا للقديس أثناسيوس بابا الإسكندرية الذي عاش خلال القرن الثالث الميلادي.

منصب للسعادة بـ “كتاب الإمارات “

قرر مجلس إدارة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات تعيين محمد حمدان بن جرش رئيساً تنفيذياً للسعادة في خطوة هي الأولى من نوعها بين الجمعيات ذات النفع العام في الدولة.

كما أطلقت دبي مبادرة جديدة لتسهيل نقل الكتب بين أفرع المكتبات في إمارة دبي، عن طريق استخدام طائرة بدون طيار وذلك بالتعاون مع هيئة الطيران المدني.

يوم كتب الكمبيوتر رواية

تأهلت قصة مكتوبة باستخدام العقل الاصطناعي للدور النهائي في مسابقة “هوسي سنيتي” الأدبية اليابانية.

وأطلق جهاز الكمبيوتر على قصته عنوان “يوم كتب جهاز الكمبيوتر رواية” ، وأعد التجربة فريق من الباحثين، برئاسة البروفيسور هيتوشى ماتسوبارا فى جامعة هاكوداتى اليابانية، حيث كانوا قد زودوا الروبوت ببرنامج كمبيوتر ذى مواصفات خاصة، من ضمنها السيناريو، وجنس الأبطال..إلخ. وقام البرنامج بناءً على تلك المواصفات بكتابة النص.

وقال الكاتب اليابانى ساتوشى خاسى، “أدهشتنى جودة ما كتبه جهاز الحاسوب. هناك بالطبع بعض الأمور التى تحتاج إلى إدخال تعديلات عليها كى تمنح القصة جائزة تقديرية فى المسابقة”.

كاتب يصوم عن الكلام 17 عاما

قرر الكاتب الأميركى جون فرانسيس أن يخوض تجربة فريدة من نوعها وهى أن يمتنع عن الكلام ويلتزم الصمت لمدة 17عاماً، ليجد نفسه أنه يجيد الإنصات للآخرين حتى أصبح الصمت يمنحه “السلام” مع من حوله.

قرر الكاتب الامتناع عن الكلام ليوم واحد في عيد ميلاده الـ 27 بعد إن وجد نفسه مأخوذا بالمجادلات طول الوقت ، وقوبل ذلك بالترحيب من أصدقائه ، وعندما استيقظ في اليوم التالي لم يري سببا للكلام ، لذا قرر الصمت وبدأ الاعتماد على المشى فقط حيثما ذهب، ليوصل رسالة إلى الناس بشأن التلوث.

وخلال تلك الفترة حصل على البكالوريوس، والماجستير، والدكتوراة فى الدراسات البيئية، بالإضافة إلى تعلمه لغة الإشارة حتى يمكنه التواصل مع الآخرين. وقام بالعزف على آلة “البانجو” حتى عرف باسم “السائر فى الكوكب”.

أصغر كاتبة

لم تتجاوز ميشيل السابعة من العمر، عندما أطلقت كتابها الأول لتكون بذلك أصغر كاتبة في جنوب أفريقيا، وملهمة لزملائها وأقرانها.واختارت ميشيل أن يكون عنوان كتابها “انتظار الأمواج”، وهو الآن معروض للبيع في موقع الانترنت الاميركي الشهير “أمازون”.

أطول لوحة فكاهية في العالم

حققت لوحة تتكون من سلسلة رسومات فكاهية رقما قياسيا، باعتبارها أطول لوحة فكاهية فى العالم، حيث وصل طولها 1.6 كيلو متر، وذلك فى مدينة ليون الفرنسية.

وسلسلة الرسوم المتحركة الفكاهية، تتناول قصة فتاة تبلغ من العمر 16 عاما وتدعى ليا، وتسافر عبر الزمن، وهذه القصة جاءت بالأبيض والأسود وتم رسمها على جدار نفق فى مدينة ليون، بواسطة مجموعة من طلاب معاهد الفنون من مدينتى ليون وبرشلونة .

أشهر مسدس في تاريخ الأدب

بيع أشهر مسدس في تاريخ الأدب الفرنسي استخدمه الشاعر بول فيرلين، عندما حاول ان يقتل صديقه الشاعر آرثر رامبو، بحوالي 435الف يورو في مزاد أُقيم في باريس.

وقالت دار كريستي للمزاد ان سعر المسدس الذي كاد ان يغير مجرى الأدب العالمي زاد سبعة اضعاف على التخمينات الأولية.

نم فى غرفة فان جوخ مقابل 10 دولارات

أعاد متحف “آرت إنستيتوت أوف شيكاغو” في شيكاغو تشكيل “غرفة فان جوخ في آرل” وفقا للوحته الشهيرة التي رسمت بين عامي 1888 و1889 بأدق تفاصيلها، وتم فتحها للجمهور في مقابل عشرة دولارات في الليلة.

وقامت بإعادة تشكيل الغرفة بحجمها الطبيعي مجموعة من الفنانين في شيكاغو مستخدمين الألوان القوية الواردة في اللوحة.ويزيد من فرادة التجربة أن الغرفة أقيمت في مبنى حديث جدا في شيكاغو لكن ما إن “يتجاوز الزائر العتبة ينتقل إلى غرفة فان جوخ”.

وقال فان جوخ، في رسالة وجهها إلى شقيقه تيو، إنه أراد عبر هذه الغرفة “التعبير عن الراحة المطلقة”.

شاهد سجن أوسكار وايلد

للمرة الأولى، وعلى مدى 170عاماً من وجوده، فتح سجن ريدينج، الذى أمضى الكاتب الآيرلندى أوسكار وايلد فترة حكمه فيه، أبوابه للجمهور احتفالا بذكري الكاتب .

سرقة جمجمة شكسبير

قامت بريطانيا بعمل فيلم وثائقي يزعم أن جمجمة الكاتب المسرحي الإنجليزي الأشهر وليام شكسبير قد تكون سُرقت، وذلك بعد إجراء علماء آثار مسحًا بالرادار لقبر الكاتب البريطاني .

ويتحدث في الفيلم عالم الآثار كيفن كولز، الذي أجرى البحث في كنيسة الثالوث الأقدس في وسط إنجلترا، حيث يرقد وليام شكسبير قائلًا “يظهر في قبر شكسبير تشوّه غريب عند آخر الرأس، ما يدعم فرضيّة أن يكون أحدهم سرق جمجمته في وقت ما” .

شكسبير شخصية وهمية

ادعى أحد الخبراء أن الكاتب المسرحي الإنجليزي الراحل ويليام شكسبير ليس سوى شخصية وهمية في الواقع، تختفي خلفها امرأة يهودية ذات شعر داكن عاشت في لندن.

ويدعي الكاتب جون هدسون أن الهوية الحقيقية لشكسبير هي امراة تدعى إيميليا بسانيو، ولدت عام 1569 لأبوين يهوديين في البندقية.

هتلر لم ينتحر !

قال بوب بانير، العميل السابق بجهاز الاستخبارات الأميركية (CIA)، إن الزعيم الألماني النازي أدولف هتلر لم ينتحر عام 1945 كما جاء في الرواية الرسمية.

و أن هتلر رتب حادث انتحاره قبل أن يغادر على متن غواصة إلى تينيريفي، بإسبانيا، ومنها إلى الأرجنتين، وفقا لـ700 وثيقة رفعت عنها السرية.

ووفقا لإحدى الوثائق التي رفعت عنها السرية، يقول العميل: “نشير إلى أن الجيش الأميركي الذي كان متواجدا في ألمانيا لم يستطع العثور على جثة هتلر كما أنه لم يملك أي دليل على وفاته”.

وأشار إلى أن طالبا برازيليا كان يعد رسالة دكتوراه عام 2014، ادعى أنه وجد هتلر في البرازيل، تحت هوية الرجل الأبيض، أدولف لايبزيج، وتوفي عام 1984 عن عمر يناهز الـ 95.

كومة تبن بـ 80 مليون دولار

أوردت “دار كريستيز للمزادات” أن لوحة “كومة تبن” (A Haystack) للرسام الفرنسي كلود مونيه بيعت بـ81.4مليون دولار.

بنس بمليوني دولار

أمريكيا من سان دييجو سلم بنسا من الألمنيوم من عام 1974 ورثه عن والده وتقدر قيمته بمليوني دولار إلى إدارة سك العملة الأمريكية لتسوية دعوى قضائية حول ملكية العملة النادرة.

وكان ينوي قبل ذلك عرض العملة في معارض في أنحاء البلاد قبل بيعها في مزاد بقيمة قد تصل لمليوني دولار.

5.7 مليون دولا لقطعة من سور برلين

بيعت قطعة من سور برلين وقع عليها الرئيس الأمريكي الراحل رونالد ريجان في مزاد بمدينة نيويورك بأكثر من 5.7مليون دولار.

القطعة يبلغ طولها 63سنتيمترا ومغطاة برسم جرافيتي وعليها توقيع الرئيس الراحل، وللقطعة أهمية خاصة نظرا للخطاب الذي ألقاه ريجان في غرب برلين عام 1987وحث فيه الزعيم السوفيتي آنذاك ميخائيل جورباتشوف على “تحطيم هذا السور.”

هوس بوتر

طرح نسخة نادرة لإحدى روايات سلسلة هاري بوتر، مكتوبا بخط يد المؤلفة البريطانية جي كي. رولينغ، وكانت المؤلفة قد قدمت هذه النسخة، المرصعة بالمجوهرات، لباري كانيينغام ناشر أول كتب السلسلة،وقال الناشر إنه سيتبرع بقيمة النسخة إلى جمعية خيرية تابعة للمؤلفة جي كي رولينغ.

وكانت هذه الرواية من السلسلة، وتحمل عنوان “حكايات الشاعر بيدل”، قد صدرت عام 2007. ، وقدرت النسخة بنصف مليون جنيه استرليني !

و على الرغم من انشغالها عادة بالشئون عالية السرية التي تخص الأمن القومي للبلاد، إلا أن ذلك لم يمنع هيئة الاتصالات الحكومية البريطانية من البحث في أمر تسريب محتمل لأحد أجزاء سلسلة هاري بوتر. ، حيث تعقبوا نسخة مبكرة من الكتاب عبر الانترنت ومنعوا تسريبها .

أكبر كتاب بوزن 35 كجم

عرض معرض فرانكفورت للكتاب بألمانيا أكبر كتاب على الإطلاق يزن 35كجم، وهو أكبر كتاب على الإطلاق مخصص لفن الرسام البريطاني ديفيد هوكني، وهو مجلد طبعت منه نسخ محدودة بسعر 2500دولار، ويتضمن أعمالا فنية على مدى أكثر من ستين عاما من مسيرة أحد أشهر الفنانين البريطانيين في القرن العشرين.

الكتاب الغامض

طرح الكتاب الغامض “فيونتش”بـ 8اﻵف يورو للنسخة فى إسبانيا ، وهوأحد أكثر كتب العالم غموضا والذي يعود إلى القرون الوسطى والمكتوب بلغة عجز كبار الخبراء في العالم عن فهمها.

فقد أمضى مئات الباحثين سنوات حياتهم محاولين كشف أسرار هذا الكتاب الذي يحتوي لوحات وصورا لنباتات غريبة ونساء عاريات، لكن دون جدوى، حتى أن البعض لم يتردد عن نسب مقدرات خارقة إلى هذا الكتاب المجهول المؤلف.

دار أوبرا خشبية في جنيف

افتتحت دار أوبرا مؤقتة جديدة شيدت من الخشب الخالص، في مدينة جنيف السويسرية ملاصقة للمقار الأوروبية للأمم المتحدة.

وستكون الاوبرا المسماة أوبرا “الأمم” بديلا عن دار الأوبرا الأصلية بالمدينة، على مدى العامين والنصف المقبلين حيث يخضع المسرح الكبير لتجديدات بتكلفة 66 مليون فرنك.

حجر سيكشف أسرار حضارة غامضة

كما كشف حجر رشيد عن أسرار الحضارة المصرية ، أثار نقش نادر على حجر وزنه 200 كيلو جرام يحمل نقشا من مئة حرف في معبد مدفون اكتشف قرب مدينة فلورنسا الإيطالية اهتمام علماء الآثار الذين يقولون إنه قد يساعد في الكشف عن أسرار الحضارة الإتروسكانية أولى الحضارات التي سكنت إيطاليا وأكثرها غموضا.

عندما يتحول المترو لمتحف

قامت خدمة مكافحة الحرائق في مدينة نوفوسيبيرسك الروسية بتحويل عربة في قطار مترو الأنفاق بالمدينة إلى متحف. تروي قصة تطور مصلحة المطافئ في البلاد ، كما أقيم معرض لصور “كاتدرائية باسيل البارّ” في مترو الأنفاق في العاصمة الروسية موسكو ، وجرت قراءة رواية ميخائيل بولغاكوف “المعلم ومارغريتا” في مترو الأنفاق بموسكو تخليدا للذكرى السنوية الـ 125لميلاد ميخائيل بولغاكوف والذكرى الـ50لصدور الطبعة الأولى من روايته الشهيرة”المعلم ومارغاريتا”.

وأتيح لسكان العاصمة الأرجنتينية بوينس ايرس الاطلاع على لمحة من أهوال الحرب في سوريا مباشرة من خلال معرض أقامته منظمة العفو الدولية في محطة لمترو الأنفاق.وعلى لافتة خارج المعرض المقام كتبت عبارات “لفهم ما يحدث في سوريا ليس هناك أفضل من الانتقال إلى هناك لدقيقة.”

قوارب اللاجئين تعلق علي قصر

علق الفنان الصيني أي وي وي قوارب مطاطية برتقالية اللون على واجهة قصر ستروتسي في مدينة فلورنسا الإيطالية للفت الانتباه إلى محنة اللاجئين .

مخلفات الحروب “فن”

بالنسبة لاثنين من الفنانين الأوكرانيين الذين يسعون لتصوير الصراع الأهلي في بلادهم فإن الألوان والقماش ليسا كافيين لذا فقد اختارا أن يصنعا صورا وتماثيل من المواد المستخدمة في الحرب مثل الرصاص والشظايا.

ومن أعمالهم “قلب الحرب” جذعا بشريا عملاقا لكن عند النظر إليها عن قرب ستجدها مؤلفة من الرصاص الملصق ببعضه والذي يقول الفنانان إنهما جلباه من جبهة القتال في الصراع بشرق أوكرانيا الذي أسفر عن مقتل أكثر من 9600شخص منذ 2014.

المرأة وراء “الموناليزا”

يعتقد العالم الإيطالي سيلفيو فينتشيتي أن المرأة المرسومة في لوحة “الموناليز” الشهيرة تعود إلى تلميذة ليوناردو دافينشي حيث كانت تربطهما علاقات تشوبها الشكوك.

وأجرى فينتشيتي تحاليل بالأشعة تحت الحمراء للمقارنة بين ملامح ليزا وسالي، وتوصل العالم الإيطالي إلى وجود تشابه بين ليزا جيرارديني التي أطلق اسمها بعد الزواج “جيوكندا”على لوحة موناليزا مع سالي تلميذة ليونارد دافينشي، وظهرت أوجه التشابه بين الاثنين خاصة في الابتسامة. بينما لم يتفق عدة خبراء مع هذه الفرضية .

متحف فرنسى يغلق أبوابه لقلة الزوار

أغلق متحف “بيناكوتيك” في العاصمة الفرنسية باريس، أبوابه بسبب تراجع عدد زواره لا سيما بعد اعتداءات نوفمبر الماضي

وكان المتحف، الذي تراجع عدد زواره إلى 25 % في غضون سنتين، قد وضع تحت الرقابة القضائية .

أقدم “مذبحة” في التاريخ

توصل العلماء لأقدم الشواهد على نشوب حروب بين البشر وهي عبارة عن حفريات لمجموعة من الناس قتلوا بأيدي فرقة من المهاجمين بأسلحة منها السهام والهراوات والحجارة ذات الحواف الحادة بعد التنقيب على شواطئ بحيرة في كينيا ، وترجع هذه الحفريات إلى عشرة آلاف عام .

وهي حفريات تخص 27 شخصا من العصر الحجري الذي شاعت خلاله حضارة الإنسان الذي عاش آنئذ على الصيد وجمع الثمار ، هذه الشواهد توضح أن هؤلاء الأشخاص تعرضوا للذبح في هجوم عمدي على أيدي مهاجمين ربما كانوا من منطقة أخرى.

أوكراني يحول قرية لبنانية إلى متحف لمنحوتاته

حول فنان أوكراني مقيم في لبنان قرية جنوبية إلى متحف مفتوح في الهواء الطلق للمنحوتات ، ويتخذ سيرجي بوياتزي (56 سنة) من قطعة أرض بور في بلدة بقسطا - قضاء صيدا ورشة بين الأعشاب حيث تنتصب تماثيله الأسمنتية المتبعثرة التي تزداد يوما بعد يوم بين عدته البدائية.

لم يدرس بوياتزي الفن البتة لكنه بدأ في بلده هاويا وقام بتدريس فنه لذوي الاحتياجات الخاصة وسار نحو الاحتراف ، وكرس وقته لصناعة التماثيل الفنية وتحف الفسيفساء من مواد بسيطة ومهملة .

ويقول إن المواد التالفة يبعثها تحفا وإن “اللوحات الفنية كالفسيفساء أصنعها من كسر بلاط الموزاييك وأحصل عليها بالمجان من مرائب تجارة البلاط .

”الإيموشن” يتحول لفن

تحولت الرموز التعبيرية “إيموجي” على مدار سنوات، إلى وسيلة مهمة في التواصل بين الأشخاص وإيصال المعاني والأفكار، مما دفع متحف الفن الحديث في نيويورك، إلى تحويلها إلى “قطع فنية” يتم عرضها ضمن مجموعته الدائمة.

”رقصة الشياطين” تراث كوستاريكا

في الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام يرتدي السكان الأصليون في كوستاريكا ملابس وأقنعة مميزة لتبدأ “رقصة الشياطين الصغار” على مدار 3 أيام.

وتعد رقصة الشياطين الصغار أحد أهم الاحتفالات التقليدية في كوستاريكا، ويعود تاريخها إلى فترة الغزو الإسباني للمنطقة قبل أكثر من 400 عام، وتستند جذورها إلى قبيلة بوروكا من مقاطعة بونتاريناس في كوستاريكا.

ويعيد الاحتفال ذكرى فصل من فصول المعارك بين السكان الأصليين والغزاة الإسبان، ولكن على شكل رقصة، ومن دون إراقة دماء.