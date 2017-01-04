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بالصور..وزير الآثار يتفقد قلعة صلاح الدين الأيوبي
وزير الاثار

بالصور..وزير الآثار يتفقد قلعة صلاح الدين الأيوبي

الأربعاء، 4 يناير 2017 01:53 ص
محيط - سميرة سليمان

تفقد الدكتور خالد العناني وزير الآثار أمس الثلاثاء الموافق أسوار قلعة صلاح الدين الأيوبي ووحدة النماذج الأثرية بها بالإضافة إلى الورش الحرفية والصناعية. رافقه خلال الجولة جمال مصطفى مدير عام القلعة، وعمرو الطيبي المدير التنفيذي لوحدة النماذج الأثرية بالقلعة ومحمد عبد العزيز مدير عام القاهرة التاريخية ووعدالله أبو العلا رئيس قطاع المشروعات والسعيد حلمي رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية.

وأوضح جمال مصطفى مدير عام القلعة أن هذه الزيارة جاءت لتفقد الأماكن الغير مستغلة بالمنطقة ومن أهمها أسوار القلعة، وذلك لإعداد الدراسات الازمة لتطويرها وترميها بما يتناسب مع قيمتها التاريخية والأثرية تمهيداً لإفتتاحها و تجهيزها لتكون مقصداً سياحاً جديداً.

وخلال الجولة استمع د.العناني إلى مشاكل ومطالب الحرفيين والعاملين بالورش الصناعية والحرفية والمخازن ووعدهم بتذليل كافة العقبات وحل مشاكلهم وتلبية مطالبهم على أسرع وجه.

من جانبه قال الطيبي أن العناني حرص على زيارة وحدة النماذج الأثرية، وأكد على ضرورة تطوير الورش الخاصة بها وزيادة أعداد الفنانين العاملين بها الأمر الذي يساعد على رفع كفاءة الوحدة وزيادة إنتاجها من المستنسخات والنماذج الأثرية.

وأضاف الطيبي أنه عند الإفتتاح الجزئي للمتحف القومي للحضارة المصرية خلال الشهر الجاري سيتم تخصيص قاعة لبيع المستنسخات الأثرية التى تنتجها الوحدة، على غرار قاعة بيع المستنسخات الأثرية الموجودة بحديقة المتحف المصري بالتحرير.

وزير الاثار

أسوار القلعة

اثار

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