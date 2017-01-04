“من قلب العالم- من عالم بلا قلب”، هو عنوان ديوان الشاعرة السورية “لينا شدود”، الذي صدر مؤخرًا عن سلسلة “الإبداع العربي” التي تصدر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، ويرأس تحريرها الشاعر سمير درويش، وهو الكتاب الرابع من هذه السلسلة في إصدارها الثاني.

الديوان الذي يتكون من مئة صفحة، يضم أربع عشرة قصيدة نثرية، تعكس نضج تجربة الشاعرة التي تعد أحد الأصوات الشعرية في سورية، فالقصائد تتكون من مجموعة من المشاهد، تتنوع بين الطول والقصر، لكنها تطرح أسئلتها ببذخ، على العالم وعلى نفسها.

لينا شدود شاعرة سورية، أصدرت من قبل دواوين: “لا تش بي لسكان النوافذ” 2009، “أمكث في الضد” 2011، “لما استقبلني الماء” 2013، كما أنها مترجمة، أصدرت ترجمتها لـ”كتاب الهايكو” للشاعر الأمريكي جاك كيرواك عام 2014.

تقول في إحدى قصائد الديوان:

ثم ماذا؟

عن رصّ المخيّلة بثيران الحكايا..

وطقوس أي شيء، وكل شيء..

حتى الهواء لم يعد يدخل من النافذة.

ربما..

لو خرجنا إلى العاصفة،

وتركنا مداخن البيوت لصمتها..

ربما

ربما تهدأ المتاهة في الرأس.