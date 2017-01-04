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"ألف" تستضيف توقيع "قتل مع سبق الحب" غداً
قتل مع سبق الحب

"ألف" تستضيف توقيع "قتل مع سبق الحب" غداً

الأربعاء، 4 يناير 2017 01:48 ص
محيط - سميرة سليمان

يقام غداً الخميس 5 يناير حفل توقيع رواية “قتل مع سبق الحب” للكاتب المخرج مجدي كمال بمكتبه ألف فرع المهندسين، وهي رواية رومانسية اجتماعية تحكي عن قصة حب كبيرة بدأت بين شاب وفتاة واستمرت بينهما حتى بلغا سن الستين، تعرضا سوياً لأكبر خيبة أمل تكاد أن تودي بحياتهما، ولكنهما يكتشفا معاً سر بقائهما في الحياة وأنهما يملكان من الحب والذكريات ما يجعلهما يقفا مرة أخرى.

ووفق الناشر؛ تتسم الرواية برشاقة الكلمات والأسلوب، روعة التشبيهات وعمق المعنى، استخدام شيق للغة العربية والعبارات، سلاسة في التنقل بين الأحداث والمشاهد
يصفها الكاتب قائلاً أن هذه الرواية بلغ فيها الخيال حدّاً طابق الواقع.

من وحي الرواية:

ثلاثون عاماً من الحب
ثم يقتل من أحبوه
كيف وأين قتل؟!
كيف طوعت له نفسه القتل ؟!
كانت تلك الرقصة الأخيرة
ثم كانت النهاية ..

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