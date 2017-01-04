حدث في مثل هذا اليوم 4 يناير.. محمد بن راشد آل مكتوم يتولى حكم إمارة دبي

808 - تأسيس مدينة فاس على يد إدريس الثاني لتكون أول عاصمة إسلامية في المغرب الأقصى.

1493 - المستكشف الإيطالي كريستوفر كولومبوس يغادر العالم الجديد إلى إسبانيا وذلك بعد إكماله لأول رحلاته الاستكشافية.

1682 - لويس الرابع عشر ملك فرنسا يستقبل السفير المغربي محمد تميم في قصر شاتو دو سان جيرمان اون لاي.

1717 - التوقيع على الحلف الثلاثي بين هولندا وفرنسا وإنجلترا.

1896 - ولاية يوتا تصبح الولاية 45 من الولايات المتحدة.

1927 - تأسيس نادي الإتحاد السعودي في جدة.

1941 - إندلاع معركة البردية في طبرق بليبيا بين الجيش البريطاني بقيادة الجنرال ريتشارد أوكونور والجيش الإيطالي.

1948 - الإعلان عن استقلال بورما.

1951 - القوات الصينية / الكورية الشمالية تحتل مدينة سيول في إطار الحرب الكورية.

1958 - المركبة السوفييتية سبوتنك-1 تنحرف عن مسارها وتهوي ناحية الأرض.

1959 - المركبة الفضائية لونا 1 تصبح أول مركبة فضائية تصل إلى جوار القمر.

1961 - إنعقاد مؤتمر الدار البيضاء بين أقطاب أفريقيا جمال عبد الناصر ومحمد الخامس وكوامي نكروما وجومو كينياتا.

1962 - مدينة نيويورك توظف قطارات تشتغل بدون طاقم.

1965 - إسرائيل تعلن إن عدد يهود الفلاشا المهاجرين إليها هو 250 ألف شخص.

1969 - فرنسا تبدأ بتنفيذ قرار حظر تصدير الأسلحة وقطع غيار المعدات العسكرية إلى إسرائيل وذلك ردًا على عدوان إسرائيل على مطار بيروت الدولي.

1980 - الرئيس الأمريكي جيمي كارتر يعلن مقاطعة الولايات المتحدة لدورة الألعاب الأولمبية التي ستقام بصيف 1980 في موسكو وذلك احتجاجًا على الغزو السوفيتي لأفغانستان.

1989 - مقاتلات الولايات المتحدة تسقط مقاتلتين ليبيتين داخل المياه الإقليمية الليبية في البحر الأبيض المتوسط.

2004 - العربة الفضائية سبيريت تهبط بنجاح على سطح كوكب المريخ.

2005 - اغتيال محافظ بغداد علي الحيدري و6 من أفراد حمايته الشخصية.

2006 - الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يتولى حكم إمارة دبي بعد وفاة أخيه الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم.

نقل رئيس الوزراء الإسرائيلي أرئيل شارون إلى المستشفى نتيجة إصابته بجلطة دماغية أدت إلى غيابه عن الوعي، وعلى إثر ذلك تم نقل صلاحياته إلى نائبه إيهود أولمرت.

2007 - مجلس النواب الأمريكي ينتخب السيناتور نانسي بيلوسي رئيسة له لتصبح أول امرأة تتولى هذا المنصب الهام في تاريخ الولايات المتحدة.

2010 - إفتتاح برج دبي رسميًا كي يكون أعلى برج بالعالم وذلك بحضور حاكم إمارة دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الذي قرر تسمية البرج ببرج خليفة على اسم رئيس الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

2011- وفاة محمد البوعزيزي، الشاب التونسي الذي أشعل النيران في نفسه، ما أدى إلى قيام الثورة التونسية ضد حكم الرئيس زين العابدين بن علي.

2015 - عُلماء آثار يُعلنون اكتشافهم مقبرة ملكة مصريَّة فرعونيَّة تُدعى خنتكاوس الثالثة.