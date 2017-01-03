"مدينة نصر للإسكان": 3.8 مليار جنيه تعاقدات الشركة خلال 2016الثلاثاء، 3 يناير 2017 11:45 ص
تضاعفت تعاقدات شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، بنحو 4.3 مرة، لتسجل 3.8 مليار جنيه خلال 2016، مقابل تعاقدات بلغت 876 مليون جنيه خلال 2015.
وأرجع أحمد الهيتمى، العضو المنتدب للشركة، النمو المطرد إلى تعاقدات مشروع تاج سيتى الذى حقق مبيعات بإجمالى 2.1 مليار جنيه، يليه إطلاق مشروع سراى الأكثر نجاحاً، والذى حقق مبيعات بإجمالى 1 مليار جنيه فى أول يوم.
وجدير بالذكر أن شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير باعت جميع وحدات المراحل المختلفة فى الوقت الراهن، وسوف يتم إطلاق مراحل أخرى من مشاريع الشركة فى فبرايرو مارس العام المقبل بعد تجهيز مخزون جديد من الوحدات.
وسجلت المبيعات التعاقدية لمشروع «تاج سيتى» نحو 2.08 مليار جنيه خلال 2016، مقابل 294 مليون جنيه خلال 2015، وبلغت مبيعات «سراى» نحو 1.02 مليار جنيه فى العام الماضي، كما سجل مشروع «تاج سلطان» مبيعات بقيمة 157 مليون جنيه، مقابل 345 مليون جنيه.
وبلغت مبيعات مشروع «بريميرا» 61 مليون جنيه خلال 2016، مقابل 117 مليون جنيه خلال 2015، وبلغت مبيعات مشروع «حى الواحة» 4 ملايين جنيه، مقابل 42 مليون جنيه، وبلغ نصيب الشركة من مبيعات «كابيتال جاردنز» 372 مليون جنيه، وسجلت مبيعات أراضٍ بقيمة 98 مليون جنيه مقابل 61 مليون جنيه خلال 2015.
وأضاف الهيتمى أن الشركة تقوم بتطوير خمسة مشروعات رئيسية بمنطقة القاهرة الكبرى، حيث تضم هذه المشروعات أكثر من 8 آلاف وحدة سكنية متنوعة بين مختلف مراحل الإنشاء والتصميم.
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