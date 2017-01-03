المنحوتات تبهر رئيس مجلس النواب بالمتحف المصريالثلاثاء، 3 يناير 2017 11:50 ص
وقع منذ قليل الدكتور خالد العناني وزير الآثار والدكتور يحي راشد وزير السياحة بروتوكول تعاون مشترك لإدارة المواقع الأثرية وتحسين الخدمات السياحية بها.
وأوضح د. العناني أن هذا البروتوكول يعد أحد أوجه التعاون المشترك بين الوزارتين، مشيرا إلى أن أولى خطوات تفعيله ستبدأ من منطقة أهرامات الجيزة، خاصة وأن هناك مشروع قائم لتطوير المنطقة بتمويل من وزارة السياحة.
من جانبه أعرب د. يحي راشد وزير السياحة عن كامل تقديره للمجهودات التي تقوم بها وزارة الأثار من أجل النهوض بحركة السياحة من جديد، مؤكدا أن الفترة القادمة ستشهد مزيد من التنسيق بين الوزارتين تنفيذا لتوجيهات الحكومة بالعمل ككيان واحد لعودة السياحة المصرية من جديد.
وعقب انتهاء مراسم توقيع البروتوكول استقبل د. العناني، الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب و أعضاء لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالمجلس، واصطحبهم في جولة داخل المتحف.
وأوضح د. العناني أن هذه الجولة جاءت تلبية لمبادرة أعضاء اللجنة لزيارة المتحف ليلا والتعرف على الحضارة المصرية القديمة من خلال مشاهدة روائع النحت القديم والتي شاهدة على تاريخ وعظمة الحضارة المصرية القديمة.
هذا وقد قام د. العناني بشرح عدد من القطع الأثرية للدكتور على عبد العال، والذي عبر عن انبهاره وسعادته بهذه الزيارة.
قام الوفد البرلماني بتفقد قاعات وأقسام المتحف المختلفة منها قاعة الفرعون الذهبي الملك توت عنخ آمون، وقاعة المومياوات الملكية، وقام الدكتور خالد العناني وزير الآثار بشرح تاريخ أهم القطع الأثرية وأهم معالم لمتحف.
ووجه الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، من المتحف المصري، رسالة لشعوب العالم أكد فيها أن مصر آمنة ومستعدة لاستقبال السائحين في أي وقت.
كانت وزارة الآثار قد أعلنت في شهر نوفمبر الماضي فتح المتحف المصري بالتحرير ليلا يومي الأحد والخميس من كل أسبوع من الساعة الخامسة والنصف وحتى التاسعة مساء فى خطوة لتنشيط الحركة السياحة والعمل على زيادة أعداد الزائرين للمتحف.
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